Sampdoria, Pirlo recupera due giocatori per Catanzaro?

Laprepara la sfida al Catanzaro con un occhio alla sesta posizione. Vincere ed eventualmente scavalcare ilin extremis, per i blucerchiati, sarebbe di cruciale importanza: ciò permetterebbe di giocare i playoff in casa, con due risultati su tre a disposizione per la truppa di Andrea Pirlo. Il mister, in questi giorni, riflette sulla formazione anti Catanzaro a Bogliasco, e potrà farlo con due alternative in più sulla corsia mancina, ossia Antonioe forse NicolaBarreca di recente si era guadagnato di fatto una maglia da titolare sull'out sinistro: l'esterno ex Cagliari però è stato costretto a saltare le ultime tre gare a causa dell'ennesimadell'anno, rimediata dopo la gara con lo Spezia. Il problema alla gamba destra però adesso sembra quasi del tutto superato, e il numero 3 dovrebbe tornare a disposizione per la trasferta in Calabria.

Anche Nicola Murru ha dovuto saltare l'ultima gara, quella interna con la Reggiana, a causa di unrimediato durante la sfida di Lecco. Ieri il laterale sardo ha lavorato a parte, Pirlo però spera di recuperarlo, quantomeno per la panchina, nei prossimi giorni. In caso contrario, pronto ancora una volta Simone Giordano.