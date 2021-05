La Sampdoria, alla ricerca di un sostituto di Claudio Ranieri, sembra avere ormai stilato una lista di tecnici che potrebbero rientrare tra gli obiettivi blucerchiati. Gli allenatori all'interno dell'elenco sono parecchi: i profili più sepndibili, attualmente, restano quello di Marco Giampaolo, pallino pure di Ferrero, di Beppe Iachini, di Luca Gotti e Roberto D'Aversa, senza dimenticare i due esordienti (più difficili da raggiungere) ossia Alessio Dionisi e Paolo Zanetti, neopromossi in Serie A.



Il nome papabile, scrive Il Secolo XIX, dovrebbe uscire da questo mazzo. Sembra invece totalmente remota e infondata la voce di un possibile approdo a Genova dell'ex tecnico della Juventus Andrea Pirlo. Il principale ostacolo, ovviamente, è quello economico. Pirlo percepisce infatti lo stesso stipendio di Claudio Ranieri, non in linea con le possibilità del Viperetta.