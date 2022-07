Una nuova opportunità per, quella che sarebbe la sua quinta squadra italiana. In nessuna di queste il giocatore della Juve ha convinto. Tanti guizzi, tante promesse ma pochi risultati.- Reduce dal prestito della scorsa stagione al, Pjaca non è stato riscattato dal club di Cairo e si è messo di nuovo a disposizione dei bianconeri, proprietari del cartellino.Ecco quindi cheI blucerchiati erano in prima fila per l’anno prossimo e per prenderlo a zero. L’intenzione però è di anticipare l’operazione. La Samp vuole fare il primo regalo estivo all’ex allenatore del Milan e ha avanzato una prima proposta alla Juve perLa Juve non ha chiuso ma anzi ha fatto trapelare l’idea di poter, già da questa stagione. In questo caso, quello più probabile,- La trattativa è in definizione. Lo ha confermato anche ilche si è lasciato andare a dichiarazioni ottimistiche. Pjaca è da sempre un pupillo di Giampaolo e andrebbe a rimpolpare il reparto offensivo dei blucerchiati.I genovesi scommettono sul riscatto personale del talento croato. Esploso agli Europei 2016, Pjaca ha dimostrato sempre grandi lampi di talento ma ha peccato di continuità. Su di lui hanno pesato in modo determinante i tanti infortuni subiti, il suo fisico fragile ne ha pregiudicato l’affermazione a livelli europei. Non tutto è detto però per lui: con la Samp Marko vuole riprendersi il tempo perduto.