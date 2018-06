Il mercato dei portieri infiamma il calciomercato della Sampdoria. Emiliano Vivano lascerà Genova, ed è una notizia risaputa. L'estremo difensore blucerchiato però in questo momento sembra più vicino allo Sporting Lisbona che al Parma. Già oggi il portiere sarebbe atteso in Portogallo. Per sostituirlo, sfumato Skorupski (andrà al Bologna, con Mirante diretto verso la Roma) in pole adesso c'è Marco Sportiello, classe 1992 dell'Atalanta. I nerazzurri chiedono circa 6 milioni per l'estremo difensore, la Sampdoria invece vuole trattare leggermente sul prezzo dato che la Fiorentina aveva un diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni.



Non andrebbero però esclusi colpi di scena, con qualche nome a sorpresa da parte del nuovo dirigente Sabatini, che spesso ha pescato portiere in Sudamerica (l'ultimo, clamoroso esempio è quello di Alisson. Secondo Il Secolo XIX resta una pista complicata quella che conduce ad Audero: il giocatore della Juventus viene valutato dalla dirigenza bianconera 10 milioni di euro, e da Torino vorrebbero mantenere il controllo sul classe 1997 inserendo nell'operazione un diritto di 'ricompra'.