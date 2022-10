La risma di figure di mediatori, legali, avvocati e intermediari impegnati nella cessione dellanegli ultimi giorni si è arricchito di un nuovo nome. È quello di Francesco Paolo, presidente e ad della omonima Console&Partners di Torino. Si tratta dell' 'escrow agent', ossia della figura fiduciaria posta a metà tra chi compra (in questo caso, lo sceicco) e chi vende, cioè Vidal. L'escrow agent ha l'incarico di essere a garanzia dell'accordo previsto.Console ha dato anche una data per la chiusura dell'affare, ossia prima dell'inizio del Mondiale in Qatar in programma il. Ci sono anche alcune piccole incongruenze, evidenziate da Il Secolo XIX. Lo stesso Console ha detto di essere stato incaricato "" mentre Francesco Di Silvio sostiene:". I due, comunque, sono molto uniti. A dicembre 2021 infatti avevano presentato insieme una proposta da 40 milioni ai trustee incaricati della vendita della Salernitana. Si trattava di un documento su carta intestata di una delle società di Di Silvio, finita al centro di una polemica per la mancanza di una garanzia di una banca. I trustee della Salernitana avevano presentato, per tutelarsi, un. La replica di Console il giorno dopo era stata affidata ad un comunicato che ribatteva che la banca si era dichiarata disponibile a emettere subito questa garanzia.Console nel frattempo è entrato davvero nel calcio, rilevando il, in Serie D, amministrato da Servetti e al centro di alcune polemiche per le difficoltà nel pagamento degli stipendi, tanto è vero che Servetti, manager di Console coinvolto nella questione Sampdoria e presidente della squadra piemontese, domenica scorsa ha dovuto lasciare lo stadio del CasaleNei giorni scorsi poi il gruppo di Console ha annunciato una collaborazione con il: "Con il Casale potranno organizzare eventi congiunti come la raccolta fondi (crowfunding) che inizierà a breve per coinvolgere tifosi e imprese del territorio in un progetto" fanno sapere.Toro Capital sarebbe proprio la società veicolo funzionale all'acquisizione della Samp. Addirittura, per Console nelle ultime ore si vocifera anche di undella Sampdoria targata Qatar, ammesso che questa volta la trattativa vada in porto.