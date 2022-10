Propongo di. Se non un’arteria principale, almeno un corso, una strada secondaria, un vicolo. Qui a Pontedecimo abbiamo una banale ‘via Lungotorrente Verde’, non penso che qualcuno si offenderebbe se decidessimo di ribattezzarla ‘Via Sant’Emilio da Mataram’. Saremmo tutti contenti. Oddio, forse proprio tutti tutti no, c’è chi potrebbe risentirsi, qualcuno a cui il nome, tremori, sudori freddi e nausea. Ma a una grossa fetta di città sono sicuro farebbe piacere.San’Emilio da Mataram è un santo un po’ particolare.. C’è da dire che Sant’Emilio i miracoli li fa anche nei momenti di maggior difficoltà degli altri suoi soci, quelli in braghette e pantaloncini che stanno con lui sul prato. Di solito, le sue apparizioni coincidono con i momenti più bui della favola. Da buon eroe come si deve, compare quando tutto sembra perduto, ad un passo - a undici metri, meglio - dal baratro. Sant’Emilio è nato in Indonesia, ma fortunatamente si è trasferito in Italia ad un anno di età, è cresciuto a Torino, ha gironzolato un po’ per il Nord Italia e alla fine ha trovato la sua Terra Promessa a Genova. Sant’Emilio è santo non tanto per il rigore di ieri. A quella specialità ci ha abituati, ed è stato forse, passatemi l’assurdo, l’intervento più semplice della sua serata. Sant’Emilio, o Emil a voler essere corretti,, e ha di fatto resuscitato la Sampdoria. Probabilmente ha voluto emulare il Grande Capo, che in quanto a resurrezioni mantiene il primato e l’esclusiva. Credo quindi che almeno una piazzetta a suo nome se la sia guadagnata di diritto.Anche perché diciamoci la verità, non voglio pensare a. Temo saremmo crollati, e ci saremmo liquefatti, con un 1-0 dopo tre minuti. La Sampdoria vista a Cremona non è assolutamente guarita, anzi, è ancora malata grave. Per oltre un’ora di gioco i blucerchiati sono stati tremendi, uguali a quelli visti con Monza e Ascoli, tanto per citare un paio di esempi. La formazione del primo tempo, evidentemente troppo sbilanciata e slegata, ha offerto. La squadra di Alvini ha preso d’infilata costantemente il centrocampo doriano, approfittando delle voragini che si formavano tra le tre mezze punte e i due centrocampisti. Verre, corpo estraneo della squadra di Stankovic, vagava per il campo spaesato, spesso pestando i piedi a Rincon, mentre i trequartisti puri. Risultato? Ripartenze grigiorosse, e uomini di Alvini in porta con tre tocchi.Il giro palla dei padroni di casa, volto a tagliare fuori la mediana fragile e smarrita della Samp, ha rischiato di fare malissimo ai blucerchiati. E qui ci ha messo una pezza Sant’Emilio.Dentro Villar per uno spaesato Verre, poi in campo Yepes, ispiratissimo, per far rifiatare Rincon. Con l’ingresso di Leris, al posto dello spento Pussetto, ‘Deki’ ha restituito muscolarità e corsa in una zona di campo in cui la Samp aveva sofferto tremendamente le sgroppate ospiti. E così, pian piano, con il nuovo centrocampo più coperto, magari meno fantasioso ma maggiormente applicato e ordinato,La Samp, dopo un’ora di disastro, ha iniziato a riprendere campo e coraggio,anche grazie a questa specie di 4-3-1-2 fluido (alle volte diventava una sorta di 4-4-2, o di 5-4–1 nelle convulse fasi finali), con due attaccanti finalmente vicini ed in grado di impensierire una retroguardia oggettivamente modesta.Stankovic adesso ha un punto da cui ripartire. Il mister potrà ricominciare a lavorare dal secondo tempo dello Zini, dalla squadra abbottonata e ordinata della ripresa, e i blucerchiati riusciranno a darsi slancio facendo leva sulla zampata di Colley. Tenendo ben presente, ovviamente, chePerò, è un inizio.Certo, poi partite del genere devi anche vincerle. E lì subentrano altri aspetti, tra cui quella roba di cui ci eravamo completamente scordati,. Ma d’altro canto, ‘Non può piovere per sempre’, dice Brandon Lee nel Corvo. O se preferite una citazione più musicale, ‘Nothin' lasts forever, even cold November - ma forse dovremmo dire October, in questo caso - rain’.