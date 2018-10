La Sampdoria sorride per il recupero di Gianluca Caprari, tornato arruolabile dai blucerchiati dopo aver saltato la sfida con l'Inter e la trasferta di Cagliari, ma probabilmente Marco Giampalo dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di poterlo prendere in considerazione come possibile titolare. Questa sera per Sampdoria-Spal Caprari dovrebbe partire dalla panchina, per poi giocare uno spezzone di gara nella ripresa, in modo tale da garantire al tecnico una variante tattica a partita in corso, e un ricambio per gli inossidabili Quagliarella e Defrel.



A prendere posto da rifinitore dietro alle due punte potrebbe essere quindi Dennis Praet, destinato a tornare per una sera numero 10 di nome e di fatto. Il centrocampista belga sta molto meglio, ha smaltito quasi completamente il problema al ginocchio che lo aveva frenato in avvio di stagione, e oggi avrà la possibilità di mettersi in mostra nel ruolo che lo aveva consacrato all'Anderlecht. "Praet trequartista? Ci può stare", ha liquidato ieri l'argomento il tecnico doriano. Segno che anche Giampaolo sta pensando alla soluzione, che consentirebbe a Ramirez di rifiatare e di recuperare con calma dall'acciacco fisico che lo ha frenato nelle ultime settimane.