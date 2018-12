La notizia più succosa per il calciomercato della Sampdoria nelle ultime settimane è stata sicuramente quella del rinnovo di Dennis Praet. Il futuro del calciatore sembrava piuttosto ingarbugliato, con un contratto ancora di un anno e mezzo e una clausola da 26 milioni. Alla fine però è arrivata la fumata bianca per il rinnovo sino al 2021: "Mi interessava prolungare, ma se non c’è accordo, non c’è accordo. Poi, solo due settimane fa, ho ricevuto un’offerta ed ho accettato di firmare fino al 2021" ha detto il giocatore a Het Nieuwsblad.



Praet è diventato così il calciatore più pagato della Samp: "Non conosco il salario degli altri. Questo è un contratto a lungo termine, mi piace stare qui, ma questo serve anche per garantire che la Sampdoria mantenga una forte posizione nella negoziazione. Se non avessi prolungato il mio contratto, il trading a margine di negoziazione della Sampdoria si sarebbe ridotto".



Il futuro però sarà molto probabilmente lontano da Genova e dai blucerchiati: "Ho l’ambizione di andare sempre più in alto e magari di provare qualcosa di nuovo, ma senza nessuna fretta, la Sampdoria è un club che ha dimostrato di saper vendere i suoi giocatori nel momento giusto: ad esempio Torreira all’Arsenal, Schick alla Roma, Skriariar all’Inter, Muriel al Siviglia. La Sampdoria - conclude Praet - sa quello che sta facendo".