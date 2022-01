La Sampdoria sembra aver rotto gli indugi, con i blucerchiati pronti ad andare forte sul nome di Pablo Mari come rinforzo per la difesa. Il centrale dell'Arsenal è il prescelto dalla società genovese, e nelle ultime ore ci sarebbe anche un aggiornamento importante.



Secondo Il Secolo XIX la Samp avrebbe presentato la prima offerta ufficiale all'Arsenal per il giocatore, un prestito secco sino a giugno. La sensazione è che i Gunners la respingeranno, e servirà un rilancio di Corte Lambruschini per convincere la società inglese e arrivare così al centrale spagnolo classe 1993.