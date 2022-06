Il calciomercato non riguarda soltanto i giocatori, ma anche i dirigenti di alcune società. In particolare, lo Spezia sembra aver puntato uno dei direttori sportivi della Sampdoria, ossia Carlo Osti. A spingere per il passaggio di Osti in bianconero è l'ex responsabile scouting blucerchiato Riccardo Pecini.



Osti sta trascorrendo la convalescenza post operazione al ginocchio nella sua casa di Lerici, proprio in provincia di La Spezia, e ieri sarebbe stato a pranzo con Pecini in un ristorante della zona per parlare del possibile trasferimento. Secondo La Nazione ci sarebbe anche già una base di accordo, e si aspetterebbe soltanto il via libera di Platek per avviare i contatti ufficiali.