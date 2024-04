Sampdoria, presunti cori razzisti a Kouda, il club: 'A disposizione'

Lorenzo Montaldo

41 minuti fa



Sabato, durante il primo tempo della partita tra Spezia e Sampdoria, l'attaccante dei padroni di casa Rachid Kouda ha fatto presente all'arbitro del match Di Bello di aver sentito alcuni cori razzisti proveniente dal settore ospiti occupato dai tifosi blucerchiati. Si tratterebbe di un fatto gravissimo, se confermato, anche se parecchi dei presenti al Picco hanno sottolineato di non aver udito ululati grotteschi da parte di una tifoseria che non si è mai resa protagonista di episodi del genere.



Ovviamente però la Sampdoria si è subito mossa per aiutare gli organi preposti ad appurare l'accaduto, diramando anche un comunicato ufficiale: "In merito al presunto episodio di razzismo di cui si sarebbe reso protagonista un esiguo gruppo di tifosi blucerchiati nel Settore Ospiti dello stadio “Picco” nel corso del primo tempo della partita con lo Spezia, l’U.C. Sampdoria – da sempre in prima linea in fatto di sportività e tolleranza e già attivamente collaborativa con Procura Federale e Forze dell’Ordine in fase di prevenzione nonché di applicazione e rispetto del Codice di Giustizia Sportiva – si mette fin da subito a disposizione delle Autorità al fine di accertare la veridicità dell’accaduto".