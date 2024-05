La caccia al nuovo direttore sportivo dellacontinua. In casa blucerchiata sono giornate di incontri, di idee e di riflessioni per individuare il profilo giusto da affiancare all'attuale direttore sportivo Andrea Mancini in vista di un mercato che si preannuncia cruciale eppure ricco di difficoltà. Serve una persona d'esperienza, per questo circolano nomi come quello di Petrachi, Angelozzi, Chiellini e soprattutto di JavierCon RIbalta, libero dopo l'ultima esperienza all'Olympique Marsiglia, la Samp ha avuto un incontro interlocutorio nei giorni scorsi. Alessandro Messina, braccio destro di Manfredi e consulente per il Doria, ha incontrato il dirigente. Non è stato definito nulla di particolare, le parti hanno semplicementedandosi appuntamento in futuro. Probabilmente tra il weekend e l'inizio della prossima settimana Ribalta e il board doriano avranno un nuovo confronto, per fare il punto e capire l'eventuale interesse ad approfondire la trattativa.

Nel frattempo, la Samp sta sondando anche altre piste come quella di Rossi, fresco di esonero dal Sassuolo. L'intenzione di Matteo Manfredi è quella di annunciare il nuovo direttore sportivo il prima possibile, in modo tale da iniziare a programmare la stagione da subito. L'idea del presidente sarebbe quella di concretizzare già a stretto giro di posta, in modo da d