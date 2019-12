Sarà una settimana importante per la Sampdoria, alle prese con il derby ma anche con la programmazione del futuro. L'attuale momento di difficoltà dei blucerchiati rende cruciali le manovre sul mercato di gennaio, che dovrà essere condotto seguendo le indicazioni di mister Ranieri. Per questo motivo nel corso della settimana, probabilmente proprio prima della stracittadina, andrà in scena il vertice tra il tecnico blucerchiato e la proprietà. Argomento dell'incontro, le manovre da effettuare nella sessione invernale.



Secondo Il Secolo XIX Ranieri dovrà indicare una lista di priorità per la finestra che aprirà il 2 gennaio, con gli eventuali innesti utili al mantenimento della categoria, e pure l'elenco di calciatori che potrebbero essere trasferiti senza intaccare troppo gli equilibri della squadra.