La Sampdoria ha una priorità in mezzo al campo: è sostituire Ronaldo Vieira con un giocatore qualitativamente superiore, e il nome più gettonato in queste ore è Gonzalo Villar della Roma. Il regista spagnolo è l'obiettivo numero uno, e la trattativa con i giallorossi proprietari del cartellino prosegue ad oltranza.



Secondo Sampnews24.com la quadra con il giocatore è statat trovata, manca quella con il club giallorosso che continua a chiedere 10 milioni di euro. E' una cifra che la Samp non può permettersi in questo momento, potrebbe eventualmente dopo la cessione di Damsgaard, ma l'unico modo per chiudere la trattativa sembra essere quello di diminuire le richieste economiche della squadra capitolina.