Una delle situazioni da sciogliere in casa Sampdoria riguardava il contratto di Fabio Quagliarella, arrivato a scadenza (l’attuale accordo scade a giugno 2022) e ancora incerto in merito al suo futuro. Il dubbio, però, sembra sciolto perché il numero 27 è atteso al Mugnaini il 6 luglio per la preparazione della prossima stagione. La società e Quagliarella, infatti, hanno condiviso le vedute sul rinnovo trovando una fumata bianca.



Secondo Il Secolo XIX nei giorni scorsi il procuratore Bozzo, agente storico di Quagliarella, avrebbe sentito l’avvocato Antonio Romei che gli avrebbe promesso un’intesa economica. Il nuovo contratto verrà quindi firmato a giugno, prima del ritiro, sulla base di un fisso leggermente più basso della scorsa stagione, ma comunque vicino ai 500mila euro più bonus legati a presenze, gol e assist.



In attesa di firmare il rinnovo, tra l’altro, Quagliarella la scorsa settimana si è anche sottoposto ad una piccola operazione: si è trattato di un intervento al setto nasale per correggere una deviazione che gli complicava un po’ il respiro. Il bomber aveva programmato da tempo l’operazione post campionato, in modo da essere in perfetta forma per la ripresa della preparazione.