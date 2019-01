Il futuro di Emil Audero è al centro di alcune valutazioni di mercato da parte della Sampdoria. Il club blucerchiato è logicamente molto soddisfatta dell'estremo difensore arrivato in estate dalla Juventus, e da qualche tempo sta valutando il riscatto anticipato del calciatore, anche per mettersi al riparo da eventuali sviluppi futuri e inserimenti 'last minute' da parte di altre società interessate.



Il Doria nelle prossime ore potrebbe formalizzare una proposta ai bianconeri per acquistare definitivamente Audero. La Juve ha mantenuto il diritto di riacquisto su Audero, la Samp invece vorrebbe spalmare la cifra del riscatto su quattro o cinque stagioni, in modo tale da non gravare eccessivamente su un unico bilancio. Il diritto di opzione da parte doriana - come reso noto a suo tempo dalla Juventus nella Relazione Finanziaria annuale - ammonta a 14 milioni di euro (più uno di prestito oneroso), mentre la contro opzione bianconera è di 6 milioni. Da Torino poi dovranno valutare se riacquistare subito Audero, o se invece non esercitare il diritto.



La situazione al momento resta piuttosto ingarbugliata, dal momento che la Samp sta cercando di capire la volontà dei bianconeri. Da Corte Lambruschini vorrebbero prima conoscere le intenzioni della Vecchia Signora, e poi eventualmente provare l'affondo ed assicurarsi Audero a titolo definitivo. Paratici ha grande stima del giocatore, e sembrerebbe deciso a puntare su di lui per il futuro, ma la speranza genovese è che la Juve decida di cedere Audero per fare cassa e finanziare parte del mercato estivo, spalancando le porte ad una sua permanenza in blucerchiato.