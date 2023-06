La Sampdoria si sta ridimensionando dopo la retrocessione e anche per la panchina. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, il club blucerchiato ha fatto un tentativo per Francesco Farioli, svincolato, reduce dall'avventura turca con l'Alanyaspor. L'affare al momento è fermo. serve un investimento di oltre un milione totale per il tecnico e lo staff. Farioli ha avuto anche la proposta dello Shakhtar Donetsk, ma ha declinato.