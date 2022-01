Dopo il summit di mercato che ha coinvolto Lanna, Romei, D'Aversa e Faggiano, la dirigenza blucerchiata ha le idee più chiare sul budget della Sampdoria e, soprattutto, sulle pedine necessarie per colmare le lacune in organico. Il ds doriano ha quindi iniziato a muoversi, in attesa dell'arrivo di Osti, e anche i procuratori hanno iniziato a fare il loro gioco.



E' il caso ad esempio dell'agente Busardò, da tempo vicino alla Samp, che avrebbe proposto a Corte Lambruschini un calciatore. Si tratta del difensore turco​ Serdar Saatci, centrale molto giovane (classe 2003) di proprietà del Besiktas. Secondo Il Secolo XIX il procuratore lo avrebbe presentato a Romei e Faggiano, che ci starebbero pensando.