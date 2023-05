L'eco della difficile, drammatica situazione della Sampdoria arriva anche all'estero. E le numerose tifoserie gemellate con i colori blucerchiati fanno sentire la loro vicinanza al club genovese. I sostenitori doriani hanno rapporti di amicizia con vari club stranieri, in particolare Marsiglia, Porto e St. Pauli. In Germania però c'è anche un'altra squadra che ha voluto far sentire la sua vicinanza alla Samp.



Si tratta dell'Eintracht Braunschweig, squadra di seconda divisione tedesca. Ieri, durante la partita con il Sandhausen, i tifosi della squadra gialloblù hanno esposto uno striscione, contenente lo slogan molto gettonato in questi giorni: "Giù le mani dalla Sampdoria", rilanciato a questo punto anche in Germania.