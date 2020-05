Già da tempo a Genova circola l’indiscrezione che racconta della volontà, da parte di Claudio Ranieri, di variare l’assetto tattico della Sampdoria. Niente più 4-4-2 per i blucerchiati, che potrebbero riprendere la stagione con un inedito 3-5-2 in grado di valorizzare le individualità presenti in rosa. Ad esempio, nella partitella di ieri 11 vs 11 a tutto campo, l’allenatore ha presentato due possibili formazioni.



Da una parte difesa formata da Thorsby, Bereszynski ed Ekdal, impiegato come difensore centrale vista l’assenza di Colley, con Tonelli e Murru sulle corsie. A centrocampo ecco Linetty, Maroni e Bertolacci, davanti coppia Quagliarella-Gabbiadini. L’altra formazione invece prevedeva Kaique Roca, Yoshida e Chabot mentre sulle corsie agivano Depaoli e Augello. Terzetto di centrocampo Ramirez, Vieira e Jankto, davanti Bonazzoli-Lagumina. Non hanno giocato Colley (che non si è proprio allenato, fa sapere Il Secolo XIX), insieme a Askildsen e Leris, alle prese con affaticamenti muscolari. Il norvegese e il francese hanno svolto un programma differenziato. Domani mattutino.