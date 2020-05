Ranieri ha insistito molto sull’aspetto dei, e credo che il tecnico dellalo abbia fatto senza troppi calcoli o riflessioni. Da uomo saggio e intelligente, l’allenatore blucerchiato ha portato avanti una battaglia totalmente slegata dalle logiche utilitaristiche. Il ragionamento del mister romano è stato semplice e lineare. I giocatori non sono ‘macchine’, che vanno ‘messe in pista’ e portate subito al massimo dei giri, senza conoscere però quali effetti avrà avuto nel lungo periodo il Covid sul loro fisico e sui delicati meccanismi che lo governano. Il rischio di stress, inteso come problemi di salute, cardiaci e quant’altro, è elevatissimo, e uno degli strumenti più semplici a disposizione del mondo del calcio per combattere tale pericolo, oltre alle doverose e necessarie visite mediche approfondite, è quello diGiocare a giugno e luglio, con trenta gradi, sarà un’esperienza nuova per tutti e potenzialmente pericolosa: aggiungiamo a tale scenario la lunga inattività, gli allenamenti totalmente differenti dal solito e la debilitazione post Coronavirus, e avremo unquadro quantomeno preoccupante dello scenario che ci aspetta nelle prossime settimane. Garantire minor minutaggio ai calciatori è il sistema più rapido ed efficace per diminuire i pericoli legati ad una ripresa che, ad oggi, resta tutta da vagliare. Mi sembra abbastanza evidente che nessuno disserterà suldi questa soluzioneE’ un’idea assolutamente impossibile da considerare sbagliata, e direi che neppure la buona fede di Ranieri nel proporre tale soluzione potrà mai essere messa in discussione. Anche perché penso che le cinque sostituzioniNel corso della stagione abbiamo sottolineato più volte una delle problematiche principali per quanto riguarda la formazione blucerchiata, ossia la mancanza di alternative valide all’undici tipo.: tolti quelli che scendono in campo, possiamo comprendere nel novero un terzino e giusto un paio di centrocampisti. Il problema lampante di una formazione costruita malissimo in sede di calciomercato è dato proprio dall’assenza di opzioni di livello in panchina. E’ evidente che, tra gli effettivi a disposizione di Ranieri, non ci sia il giocatore capace di subentrare a gara in corso per spezzare in due la partita o cambiare l’inerzia del match.Il suggerimento di Ranieri, più che legittimo e ampiamente condivisibile sul piano logico, lo ripeto, credo che non si trasformerà in un vantaggio sul campo per la formazione blucerchiata.. Roma, Atalanta, Juventus e Milan hanno tutte a disposizione un organico più completo e soprattutto più lungo, e ritengo che pure i giocatori a disposizione di Bologna e Cagliari siano numericamente di più rispetto a quelli che siedono sulla panchina destra del Ferraris. Le sostituzioni aumentate, in sostanza, potrebberodi fronte a quelle avversarie teoricamente sul livello dei doriani, o leggermente meno forti.La proposta di Sir Claudio non è un tentativo di trarre giovamento dalla situazione per la Sampdoria, è semplicemente buonsenso disinteressato. Probabilmente anzi finirà pure peril cammino blucerchiato in questo finale di campionato, che di semplice non avrà comunque proprio nulla. Anche questo è un dettaglio da non sottovalutare per analizzare i rapporti di forza in un finale di stagione che, inevitabilmente, è e resterà per sempre