La Sampdoria sta iniziando a muovere il suo calciomercato, e il club blucerchiato è pronto ad imbastire alcune trattative con le big, alla ricerca di prestiti o soluzioni low cost per rinforzare l'organico. I blucerchiati, ad esempio, guardano a due giovani molto promettenti della Juventus, i centrocampisti Nicolò Fagioli e Filippo Ranocchia.



Entrambi i giocatori, classe 2001, si sono messi in mostra durante lo scorso campionato di Serie B. I bianconeri, riporta Sky Sport, sembrano disposti a cedere soltanto Ranocchia, anche perché in queste ore vorrebbero ridiscutere il contratto di Fagioli. La Vecchia Signora, come detto, è aperta invece ad un trasferimento di Ranocchia ma il problema, per i blucerchiati, è rappresentato dalla concorrenza dell'Hellas Verona.