Tra i giocatori della Sampdoria cresciuti nelle giovanili blucerchiate e ormai in orbita prima squadra c’è il centrocampista Simone Trimboli, classe 2002 nato a Lavagna ed ex Capitano della Primavera doriana, sempre convocato da mister D’Aversa in questa stagione.



L’allenatore doriano, e più in generale tutto il mondo doriano, tengono in grande considerazione il giocatore, e secondo Sampnews24.com presto potrebbe arrivare anche l’esordio in Serie A per il giovane calciatore. L’occasione giusta potrebbe essere al rientro dopo la sosta, per la partita con il Cagliari.