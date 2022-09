Ignacio Pussetto, nuovo acquisto della Sampdoria, ha parlato alla stampa sulla stagione che si aspetta e i suoi obiettivi: "L’obiettivo è giocare tante partite e aiutare la squadra".



LA SCELTA - "Ho scelto la Samp dal primo momento, mi piace la mentalità e la storia che ha questo club. Mi spiace sia successo all’ultimo giorno. Questo mercato è stato lungo e difficile però sono molto contento di essere qua. Adesso mi metto a disposizione dell’allenatore per la prossima partita”.



SULL'ALLENATORE - "Ci siamo salutati, mi ha chiesto come stavo perché in questa stagione non ho giocato e io gli ho detto che sto bene e sono pronto per questa nuova sfida".