La sua assenza sarebbe forse la peggiore immaginabile in vista di una partita delicata come quella con l'Atalanta. Eppure Fabio Quagliarella nel secondo tempo della partita con la Spal è stato costretto ad alzare bandiera bianca. L'attaccante della Sampdoria ha sentito un fastidio muscolare, ha chiesto il cambio e ha lasciato lo stadio con una vistosa fasciatura. In questi giorni si sta curando a Bogliasco, ma l'incertezza per domenica resta.



Quagliarella martedì è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato l'assenza di lesioni o altri aspetti preoccupanti. Ieri però l'attaccante ha scelto la piscina, senza rischiare il campo. Si tratta di un dettaglio importante, perchè potrebbe essere dovuto alla volontà del numero 27 doriano di non forzare correndo sul muscolo indolenzito. Stando a Il Secolo XIX soltanto l'allenamento di oggi, in programma nel pomeriggio a Bogliasco, potrà chiarire le condizioni del giocatore e le sue percentuali per la gara contro l'Atalanta. Se non dovesse allenarsi, Giampaolo probabilmente inizierà a valutare anche altre soluzioni, ad esempio il tandem Gabbiadini-Defrel o l'inedito Sau. E il pubblico blucerchiato logicamente resta con il fiato in sospeso, in attesa del suo bomber.