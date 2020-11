Nell'ultima giornata settimanale di lavoro, l'attacco della Sampdoria era praticamente ridotto ai soli Ramirez e La Gumina. Questo perché, oltre all'infortunato Keita impegnato da fisioterapia, non si sono allenati Manolo Gabbiadini e Fabio Quagliarella.



Secondo Il Secolo XIX però non ci sono particolari allarmi in casa blucerchiata. Gabbiadini è rimasto a riposo, non sta bene da tempo ma nel corso dei prossimi giorni dovrebbe allenare con il gruppo. Quagliarella invece ha svolto una seduta di scarico, ma non sembrano sussitsere particolari preoccupazioni in merito al capitano blucerchiato, che spesso durante l'arco della stagione sfrutta la sua esperienza per 'dosarsi'.