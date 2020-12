Al termine della vittoria contro il Crotone, Fabio Quagliarella ha parlato ai microfoni di Sky: "Dietro ai gol c'è solo la passione e la voglia di mettersi in discussione e dare una mano alla squadra. Oggi era fondamentale vincere, non era facile".



SULL'INGRESSO A PARTITA IN CORSO - "Mi sento sempre titolare, vorrei giocare dal 1' fino a 50 anni, ma capisco le scelte del mister. La vivo in modo molto sereno, come giusto che sia".



SUL RITIRO - "Data di scadenza? Devo ancora trovarla (ride, ndr). Vivo anno dopo anno, ho un patto come il presidente, mi chiede come sto e se posso dare una mano resto. Rinnovo? Negli ultimi quattro anni abbiamo fatto così, chiedete a lui".