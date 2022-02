I tifosi della Sampdoria sono impazienti di vedere all’opera Sebastian Giovinco. Presumibilmente i sostenitori blucerchiati però dovranno aspettare ancora qualche tempo, prima di un impiego significativo. L’attaccante ieri si è allenato per la prima volta in gruppo, ma la sua assenza dai campi risale a maggio scorso, e ipotizzare un suo impiego domenica con il Milan sembra molto improbabile. L’ex Juve sta bene, e scalpita per tornare, ma difficilmente Giampaolo lo lancerà titolare: decisamente più plausibile un impiego di Quagliarella.



Ovviamente, queste considerazioni dipendono dalle condizioni del numero 27. Nelle scorse settimane la punta stabiese aveva accusato un problema al soleo della gamba, ma l’infortunio pare ormai superato. Se tra oggi, domani e sabato Quagliarella confermerà le sensazioni degli ultimi allenamenti, partirà titolare formando il tandem con Caputo. La staffetta con Giovinco, però, resta un’opzione a gara in corso.