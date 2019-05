Domenica Fabio Quagliarella andrà alla caccia di un traguardo storico, quel titolo da capocannoniere che sta inseguendo in maniera convinta nelle ultime giornate di campionato. Potrà farlo al cospetto di Cristiano Ronaldo, suo diretto rivale in questo straordinario finale di stagione. Poi, dopo le vacanze, il bomber della Sampdoria dovrà decidere il suo futuro.



Secondo l'edizione genovese de La Repubblica Quagliarella e il suo procuratore, l'avvocato Bozzo, avrebbero incominciato a valutare anche delle alternative alla permanenza alla Samp. Il numero 27 non ha mai fatto mistero di voler rimanere a Genova, addirittura dicendo di essere pronto a chiudere la carriera in blucerchiato. Ma le richieste non mancano. Da Napoli ad esempio sono arrivate le dichiarazioni di De Laurentiis, che oggi ha dichiarato di volerlo riportare sul Golfo. Ci sono però anche altri scenari che potrebbero solleticarlo. Ad esempio la Mls, cioè il campionato statunitense, oppure la Cina, paesi che garantirebbero a Quagliarella cifre fuori portata per la Samp.



A fare il gioco del club doriano potrebbe invece essere Mancini. Se il C.T. dovesse confermare il numero 27 in vista del doppio impegno con Grecia e Bosnia, gare valide per le qualificazioni a Euro 2020, Quagliarella potrebbe fare anche altre valutazioni legate alla titolarità e alla visibilità della Serie A. C'è anche un altro aspetto però da considerare, non secondario, e cioè la permanenza di mister Giampaolo alla Samp. Tutte situazioni che dovranno essere sciolte da Corte Lambruschini, e che influenzeranno anche il futuro di Quagliarella.