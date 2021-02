Tanti, tantissimi dubbi di formazione per Claudio Ranieri, alla vigilia della sfida con l'Atalanta. L'allenatore della Sampdoria è alle prese con interrogativi legati alla condizione di alcuni giocatori, e pure di modulo. All'Olimpico infatti si è vista la difesa a tre, domani si potrebbe concretizzare il ritorno a quattro dietro. Con Silva e Torregrossa indisponibili, e Colley in forte dubbio, il ballottaggio al centro del reparto arretrato coinvolge Tonelli e Ferrari per un posto di fianco a Yoshida.



A centrocampo sono in tre a giocarsi due maglie: Candreva, Jankto e Damsgaard. In attacco, Gabbiadini partirà dalla panchina, mentre Quagliarella 'va dosato' e difficilmente giocherà tutte e tre le prossime partite contro Atalanta, Genoa e Cagliari. Il numero 27 tiene molto al derby, domani potrebbe rifiatare venendo sostituito da uno tra Verre e Ramirez, anche se potrebbe essere avanzato seconda punta pure Damsgaard.