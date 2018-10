Giornata di riflessioni e di pensieri in casa Sampdoria. Ad agitare Marco Giampaolo è ovviamente la situazione legata ai tanti ballottaggi e dubbi di formazione dei blucerchiati che questa sera alle 18.00 affronteranno il Milan a San Siro. Alcune incertezze sono legate alle condizioni non perfette di alcuni protagonisti della stagione. Uno ad esempio è Andersen, che ieri non si è allenato per il secondo giorno di fila a causa di una botta al ginocchio. La rifinitura l'ha saltata anche Tonelli, anche lui in dubbio: Giampaolo spera di recuperare almeno uno dei due giocatori, o anche entrambi, ma sarà decisiva questa mattina per capire meglio le condizioni dei due centrali. Colley e Ferrari sono già in preallarme.



Allertato è anche Ronaldo Vieira, perchè pure Ekdal è condizionato da un fastidio muscolare che lo sta frenando. Se dovesse giocare lo svedese, il centrocampo della Samp potrebbe essere completato da Praet e Linetty, mentre se alla fine il regista non dovesse farcela, al posto di Linetty potrebbe giocare Barreto. Oltre ai ballottaggi legati alle condizioni fisiche, poi, ci sono anche quelli tecnici. Il primo è sulla trequarti: Giampaolo ha difeso Ramirez (contro il Sassuolo in non possesso si è dannato l'anima), l'alternativa è Saponara. Un po' a sorpresa in dubbio c'è anche Quagliarella: secondo Il Secolo XIX il tecnico doriano potrebbe far rifiatare il numero 27, non in forma smagliante nelle ultime uscite, dando spazio al giovane Kownacki.