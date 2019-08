Gregoire Defrel si avvicina a grandi passi alla Sampdoria. Si tratterà di un ritorno per l'attaccante francese, perchè già nello scorso campionato la Roma lo aveva prestato ai blucerchiati. Anche quest'anno la formula dovrebbe essere quella del prestito, che però non avrà il diritto bensì l'obbligo di riscatto.



La Sampdoria secondo Sky ha ottenuto l'ok del calciatore, e si è decisa ad assecondare le richieste giallorosse per un'operazione complessivamente da 15 milioni di euro. A questo punto manca soltanto un'ultima formalità, ossia l'assenso del gruppo Vialli, che da adesso in poi dovrà dare l'avvallo a tutte le operazioni blucerchiate. Decisamente più lontano a questo punto un ritorno di Defrel al Sassuolo, altra formazione interessata al classe 1991.