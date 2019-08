Al di là della vicenda societaria, che logicamente tiene in fibrillazione i tifosi della Sampdoria, il club blucerchiato lavora anche su quelle che sono le operazioni in entrata. In particolare, si è parlato molto nelle ultime ore di Gregoire Defrel, che potrebbe tornare a Genova a disposizione di mister Di Francesco.



Secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto a 12,75 milioni di euro. I blucerchiati però nella trattativa potrebbero sfruttare anche la chiave Schick, perchè la Roma deve corrispondere al Doria ancora una parte dei soldi legati al pagamento del cartellino del giocatore.



All'epoca del trasferimento del ceco nella Capitale, la formula scelta prevedeva infatti anche il pagamento al Doria del 50% del prezzo di cessione del giocatore entro il 1 febbraio 2020, con un minimo garantito di 20 milioni. La Roma si era impegnata a corrispondere la cifra anche in caso a tale data Schick risulti ancora tesserato con la società capitolina: ecco allora che la Samp potrebbe 'scontare' il pagamento di Defrel dall'importo dovuto per Schick, sbloccando così di fatto l'operazione.