L’incubo prosegue.(la Aser Ventures di Andrea Radrizzani e la Gestio Capital di Matteo Manfredi) etrustee del fondo Rosan,, azionista di maggioranza del club blucerchiato. E’ l’ultimo scoglio, a quanto pare assai impervio, sulla strada della piena acquisizione della società da parte del ticket Radrizzani- Manfredi. L’avvio del confronto ieri è stato negativo.. Si risentiranno in serata e domattina per verificare se sia possibile trovare in extremis un punto di intesa. Al momento tuttavia le parti sono molto distanti. Ore di conference call infruttuose dunque, tra Vidal, Manfredi e l’avvocato De Gennaro.Troppo bassa, addirittura lontanissima dai parametri minimi fissati per il trust (26,5 milioni di euro) l’offerta avanzata dal management italiano. La disponibilità della sede di corte Lambruschini, liberata dall’ipoteca del Credito sportivo; unsottoposto però a una serie di condizioni che si spingono fino al 2026; l’eredità dellaa proposito dello sfruttamento dei diritti televisivi esteri. Una causa miliardaria ma legata ad un contenzioso molto complicato al termine del quale – qualora la Lega risultasse vincitrice – otterrebbe una somma di denaro che, suddivisa fra le società ricorrenti, frutterebbe alla Sampdoria una cifra attorno aiQuanto allo(il Baciccia), tuttora in lease back con Banca Intesa,, essendo sottoposta ad una serie di condizioni (oltretutto protratte nel tempo) che la rendono estremamente. Orientativamente la si potrebbe collocare, nella ipotesi migliore,. Su richiesta esplicita di Vidal questa proposta è stata formalizzata per iscritto. Questa è la versione dei fatti fornita da Gianluca Vidal che ha raccolto il, assistito non dall’avvocato Sammarco (che col comunicato di sabato sera, una dichiarazione di guerra rivolta al cda, aveva aperto le ostilità) ma da uno studio internazionale.. In assenza dell’accordo per soddisfare le condizioni del trust, all’, in assenza di Ferrero (sarebbe l’ottava volta che il Viperetta dà forfait) un piccolo azionista avanzerebbe al tribunale la richiesta di procedere adnell’ambito della composizione negoziata della crisi della Sampdoria, alla quale Radrizzani-Manfredi hanno aderito in toto. Soddisfacendo le condizioni poste dalle banche creditrici e dai creditori, chirografari e non.ha introdotto appunto questo nuovo strumento negoziale che consente, tra l’altro, ad una società di(Ferrero) onde evitare pregiudizi alla società stessa e ai suoi creditori. Se il tribunale accoglierà questa istanza verosimilmente proposta da(una fiduciaria che scherma Banca Sistema) esercitabile da parte della nuova proprietà,(stipendi, versamenti fiscali e previdenziali)L’obiettivo strategico del ticketè di spingere ai margini della Sampdoria, anche offrendosi di acquistare la sua quota azionaria che è vicina al 100% dei 14 milioni dell’attuale capitale sociale. La strada dell’aumento forzoso a dispetto di Ferrero tuttavia espone Radrizzani e Manfredi ai ricorsi giurisdizionali che certamenteUna insidia che potrebbe seminare di mine il percorso della nuova proprietà. Un accordo, raggiunto anche all’ultimo minuto utile, sarebbe molto più saggio e libererebbe la Sampdoria dalla scomodissima presenza dell’uomo che l’ha tenuta in iscacco per nove lunghi anni. Trascinandola ad un passo dall’estinzione.