Il comunicato stampa diffuso ieri all'ora di cena dallarelativo all'accordo tra Andrea Radrizzani, Matteo Manfredi e il CdA blucerchiato non è stato certo estemporaneo. Era pronto da ore, e già nel pomeriggio era trapelata l'indiscrezione della possibile diffusione di una nota stampa. Da quanto filtra, nonostante la reazione stupita di Ferrero e la seguente replica del Viperetta, il trusteeera stato informato dal board doriano. I consiglieri hanno aspettato, per diffondere il comunicato, di avere le firme di Radrizzani e Manfredi su tutti i documenti necessari.Qualcuno erroneamente ieri, forse sulla scia dell'entusiasmo, dava già perla Sampdoria in maniera ufficiale. In realtà, continua a mancare il nodo cruciale, l'aspetto più importante della vicenda,Il commercialista del Viperetta oggi parlerà proprio con la cordata pronta a rilevare il club (non si sa ancora se in videoconferenza o di persona). Si cercherà l'accordo definitivo, cruciale per sciogliere i prossimi nodi.I passaggi adesso sono delicatissimi. Ovviamente, lo scenario più immediato sarebbe quello di uncon Ferrero, in modo da poter procedere in assemblea alla ricapitalizazzione. Assemblea che, è bene ricordarlo, è in programma domani alle 18.30. Se invece fossero necessari ancora un paio di giorni per definire un'eventuale fumata bianca, l'assemblea potrebbe essere '' in modo da garantire più tempo per definire i dettagli. C'è però un limite temporale: entro mercoledì vanno pagati gli stipendi dei tesserati. Oltre non si può andare, se si vuole evitare la penalizzazione.La terza via, la peggiore, è quella di uno. Se Ferrero non dovesse ritenere soddisfacente la proposta di Gestio Capital, potrebbe innescare una serie di duelli legali. La Sampdoria, i suoi consulenti e il gruppo Manfredi/Radrizzani lo sapevano già prima della diffusione del comunicato stampa. Ovviamente, in caso di battaglia, la conseguenza sarebbe quella della penalizzazione. Per questo motivo il CdA e gli investitoriCiò farebbe leva sull'interesse dei creditori, e permetterebbe di 'scavalcare' l'ok di Ferrero. La ricapitalizzazione avverrebbe tramite una fiduciaria, Across, che di recente ha acquistato alcune quote da un piccolo azionista.Il problema di questa scelta è che non ci sono precedenti in merito, e quindi nessuno sa realmente quali potrebbero essere ledi tale richiesta. La giustizia sportiva pone come limite per l'iscrizione alla B il 20 giugno, ed entro tale data tutti gli intrecci societari andrebbero risolti, per riuscire ad assicurarsi un posto in cadetteria. L'accordo con i Ferrero, quindi, potrebbe rivelarsi dirimente. Ieri dal gruppo Manfredi/Radrizzani, contattato da Calciomercato.com, filtrava. C'è consapevolezza di quanto il momento sia delicato, un passo falso potrebbe portare conseguenze imprevedibili e a catena innescare effetti deleteri per la vicenda.