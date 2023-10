L'operazione del salvataggio della Sampdoria, inizialmente, aveva come 'frontman' Andrea Radrizzani, sempre molto presente. Ultimamente però qualcuno ha sollevato l'obiezione di un minor coinvolgimento dell'imprenditore, a fronte di una maggiore visibilità per il socio Matteo Mandredi.



Radrizzani, però, non si è defilato. Anzi, rimane strettamente legato alla Samp e al suo futuro. L'ultima volta ha fatto visita alla squadra in hotel prima di Parma, mediaticamente potrebbe essere meno esposto ma, scrive Il Secolo XIX, i suoi legami restano principalmente finanziari. Va sottolineato infatti come la sua società Greenfield Investment Limited di Singapore, di cui è azionista di maggioranza, sia stata l'azienda che ha fornito la garanzia finanziaria per l’operazione Sampdoria.