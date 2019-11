L'uomo del momento in casa Sampdoria è senza ombra di dubbio Gaston Ramirez. Dal suo ingresso in campo contro il Lecce, la stagione blucerchiata ha preso una piega positiva, e sopratutto, ha trovato quattro punti frutto di due gol, entrambi con lo zampino dell'uruguaiano. "​Vorrei andare al di là degli ultimi episodi che mi hanno coinvolto. E' stata la squadra a trovare il risultato. Il gol, poi, lo fa chi lo fa" ha spiegato il giocatore a Il Secolo XIX. Entrare a gara in corso, però, non è semplice: "E' la determinazione di essere e di farsi trovare pronto. Subentrare non è facile, anzi spesso più difficile perchè entri fuori ritmo. Quando si segna attorno al 90°, significa che sei dentro alla partita. In pochi ci riescono. Significa che sei una squadra. Non molliamo, non siamo morti, siamo predisposti a lottare in ogni partita".



Grandi elogi per Ranieri: "Ranieri ci ha dato consapevolezza di essere una squadra con qualità, che non deve mollare mai. Il gioco viene dopo. Bisogna non perdere. Se mi ricorda Tabarez? Sì. Ranieri si è focalizzato nel gruppo, nel coinvolgere tutti quanti, poi ovviamente deve fare delle scelte. Ha carisma. Non ha bisogno di alzare la voce per farsi capire, non è facile da trovare in giro uno come lui. Anche il 'maestro' Tabarez è sempre sereno e tranquillo, sa leggere situazioni difficili. Ranieri in passato mi avrebbe già voluto al Leicester e io ero anche partito in macchina da Middlebsrough, l’ultimo giorno di mercato, per andare a firmare. Ma a metà strada mi hanno fermato".



Ramirez ha lanciato anche una frecciata a Ferrero: "Quando si fanno certe scelte… quando cambi parecchio la squadra tutti gli anni, rischi prima o poi di doverti confrontare con problemi di crescita. In più ogni anno devi ricominciare da capo. Quando non arrivano i risultati sembra che tutto sia finito e non va bene. Non possiamo prendere 6 punti con una vittoria, siamo dove siamo. Consapevoli che dobbiamo fare molto per uscirne. Il campionato è competitivo, sarà molto dura per noi, però siamo pronti" conclude il giocatore.