L'uomo copertina in questa settimana della Sampdoria è di certo Gaston Ramirez, passato da oggetto misterioso a punto fermo della formazione blucerchiata. Merito di Ranieri, e di una condizione mentale strepitosa da parte del trequartista uruguaiano.



E dire che in estate Ramirez sembrava sul piede di partenza. Ora però le cose sono diametralmente cambiate, e addirittura si parla di rinnovo per il fantasista ex Bologna, che ha un contratto in scadenza nel 2021: "​Se Ferrero mi vuole telefonare, io rispondo" ha dichiarato a Il Secolo XIX. "Posso dire che sono felicissimo di giocare nella Sampdoria e che a Genova mi trovo benissimo. Lo stesso vale per la mia famiglia. Certamente mi piacerebbe rimanere. Vediamo che cosa succederà in futuro"