Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, parla a Sky Sport dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta: "Gasperini era stato costretto a cambiare il sistema di gioco, non trovavano il bandolo della matassa. L'espulsione? Senza pubblico tu partecipi di più, io avevo già un il giallo. Forse un arbitro più esperto mi avrebbe avvisato, ma va bene così. Tanto poi sono andato in tribuna e ho urlato uguale. Un'altra cosa da raccontare ai nipotini. Il calcio d'angolo? Non c'era, ma va bene così, andiamo avanti".