La Sampdoria è attesa da una sfida delicata contro il Torino. Nonostante il momento non semplice, Claudio Ranieri resta fiducioso: "Abbiamo fame di punti. Abbiamo fatto solo due pari nelle ultime cinque partite: questo non rispecchia il nostro valore. Considero la prestazione di Bologna positiva, anche se abbiamo preso due gol da incoscienti" ha detto al media ufficiale blucerchiato. "Però non abbiamo raccolto nulla. Siamo vicini alla meta e dobbiamo spingere. Incontriamo il Torino, che è una buonissima squadra e si sta sollevando. Hanno uno spirito battagliero, sarà una gara difficile. Attenzione a cross, palle inattive e ripartenze".



Nonostante il momento complesso, la classifica resta buona: "Mai abbassare la guardia, la nostra è una posizione privilegiata, però questa è una partita molto delicata" avverte Ranieri. "Stiamo molto bene, meglio dell’anno scorso. Valutiamo settimana per settimana e abbiamo dei dati quasi perfetti: questa è solo la prova del nove".



Alcune battute dedicate a Torregrossa: "Si sta allenando a parte, molto probabilmente domani farà un allenamento di rifinitura con noi. Se non avrà problemi, lo porterò in panchina. Irrati? L’ho detto e lo ripeto. Al VAR è il migliore"