Ci sono almeno tre giocatori in casa Sampdoria da osservare con grande attenzione in vista della sfida con l'Atalanta. I dubbi di Claudio Ranieri infatti riguardano le condizioni fisiche di Omar Colley e di Manolo Gabbiadini, oltre alla gestione di Fabio Quagliarella.



Per quanto riguarda Colley, Ranieri ha parecchi interrogativi: "​Ha avuto dei fastidi agli adduttori dovuti alla pesantezza dei campi di allenamento. Gli parlerò e vedremo" ha detto a Il Secolo XIX. Probabilmente, non verrà impiegato domani e sarà risparmiato per il derby.



Diverso il discorso per Gabbiadini: "Manolo si sta allenando molto bene ma non ha ancora i novanta minuti nelle gambe. Non bisogna, poi, caricarlo di eccessive responsabilità. Quando lo vedrò pronto al 100 per cento, allora lo metterò dentro". E Quagliarella invece? La punta andrà gestita, secondo il tecnico: "L'ho detto dall'inizio del campionato che Fabio deve essere dosato e centellinato perché lui è una di quelle gemme rare che non devono essere portate troppo allo stress".