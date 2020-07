Il cammino di Claudio Ranieri con la Sampdoria, considerando le premesse e la situazione trovata dal tecnico blucerchiato in seno al club genovese, ha del miracoloso. A testimoniarlo ci sono i numeri, ad esempio quelli post lockdown, che raccontano di una Sampdoria capace di conquistare ben 9 punti, molto più rispetto alle dirette concorrenti. I blucerchiati, nella speciale classifica limitata alla ripresa del campionato, sarebbero addirittura settimi in Serie A.



Ci sono però altre statistiche che testimoniano il grande lavoro di Sir Claudio, ad esempio quella della media punti. Da quando Ranieri si è seduto sulla panchina della Samp, ha ottenuto 32 punti in 25 partite, con una media di 1,3 punti a partita. Con Ranieri da inizio stagione, e con questo ruolino di marcia impostato da subito, oggi la Samp sarebbe già salva.