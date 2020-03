Anche per Claudio Ranieri, come per il resto della Sampdoria, subito dopo la notizia della positività di Gabbiadini al Coronavirus è scattata la quarantena. Una situazione nuova, che il mister blucerchiato vive con la consueta tranquillità e calma. L'allenatore doriano si divide tra le parole crociate, la lettura dei quotidiani e tante, tantissime telefonate.



Il Secolo XIX racconta come Ranieri mantenga contatti continui con il suo staff, a partire dal vice Benetti passando per Palombo, per i preparatori e il match analyst. Grazie al loro apporto sta gestendo le schede di lavoro casalingo preparando nel contempo il programma per un'eventuale ripresa degli allenamenti, ancora tutta da decidere. Ranieri poi 'interroga' i suoi giocatori sui 'compiti a casa', come vengono definiti scherzosamente gli esercizi da quarantena.



Il telefono e Skype però l'allenatore li usa anche per portare avanti i contatti con la famiglia, rimasta a Roma, e pure con Ferrero, Romei, Osti e Pecini. Ranieri inoltre 'approfitta' anche della consulenza del segretario Ienca, per programmare il prossimo futuro. Per il resto della giornata, invece, Sir Claudio si dedica ai quotidiani, un po' di partite e alla cucina della moglie Rosanna, in quarantena con lui insieme alla coppia di filippini che assiste da sempre l'allenatore.