Parlare di calcio fa abbastanza ridere, di questi tempi. Capisco perfettamente.Chi se ne frega di Serie A e Serie B, ci sono altre priorità e emergenze. Nel lento e faticoso ritorno alla normalità, il calcio non è che un tassello minuscolo e insignificante in una marcia fatta di sudore, sangue e annessi vari. Eppure, per riprenderci una parvenza di mondo 'ordinario' dovremo passare anche da lì. Come arrivare al traguardo, è ancora tutto da verificare. Legittimamente alla stragrande maggioranza dei tifosi non interessa adesso pensare al futuro del mondo del pallone. Qui proviamo ad ipotizzare il destino della Sampdoria, semplicemente per distrarci qualche minuto dalle brutture che quotidianamente ci vengono vomitate addosso nell'ambito di una vicenda incredibile.. Per la Samp, sarebbe un bene o un male? Domanda da un milione di euro.Siamo realisti, riprendere a giocare ad aprile è praticamente impossibile. Probabilmente si andrà abbondantemente oltre. La direzione in cui si muove il mondo del pallone è quella di una, forse addirittura luglio, e anche la decisione di spostare l'Europeo va in questo senso. La lotta per salvarsi, quindi, potrebbe riprendere proprio dove l'avevamo stoppata. Se penso che soltanto un paio di settimane fa ci si interrogava sul recupero di Inter-Sampdoria, da piazzare tra un turno di campionato e una Coppa, mi scappa da ridere (si fa per dire). La Serie A in giugno, però, rischia di, ribaltando gerarchie e rapporti di forza. E' tutto un grosso punto interrogativo, perchè non c'è letteratura in merito, non esistono termini di paragone a cui rifarsi. Il Doria riprenderà ad allenarsi chissà quando, con una condizione tutta da verificare dopo l'alto tasso di contagi da Coronavirus e con giocatori che non si vedono - nella migliore delle ipotesi - da settimane. In sostanza sarà come ricominciare la stagione: si prospetta un nuovo campionato, composto solo da finali, una dopo l'altra a ritmo martellante, a cui sommare l'handicap di una partenza dal quint'ultimo posto in classifica.La garanzia ancora una volta è la presenza diin panchina. In questo momento, mi ripeto, il mister doriano è il miglior allenatore possibile in una fase storica unica e si spera irripetibile. Io e te. Idem la stragrande maggioranza dei cosiddetti 'addetti ai lavori'. L'unico in grado forse di afferrare il bandolo della matassa è Sir Claudio. Anzi, sono sicuro che stia già riflettendo sulle sue prossime mosse. Ranieri ha dimostrato recentemente, con una lettera aperta pubblicata su un importante quotidiano genovese, una sensibilità e una profondità davvero rare all'interno di un mondo, quello del pallone, cheCon che spirito la Samp tornerà a lavorare insieme non è dato saperlo. Probabilmente non lo sa neppure Ranieri.Io, ad esempio, sono estremamente preoccupato dalla ripresa di un campionato che comunque vada sarà evidentementerispetto a quelli passati. Non so a che punto saremmo oggi se la stagione fosse proseguita normalmente. Sono però certo che, se davvero dovesse ripartire, genererà un epilogo destinato a rimanere oggetto di grandi polemiche e discussioni. Per anni sentiremo parlare del 'campionato falsato', e di squadre che. Mettiamoci già da ora l'animo in pace. Quasi quasi mi mancano le critiche agli arbitri e alle designazioni, pensate un po'.Di una cosa però sono convinto.. Nessuno dovrà inventarsi nulla, nel privato ma anche nel pallone.Dobbiamo recuperare le nostre certezze e i nostri punti di riferimento ad ogni livello. C'è la necessità, per ognuno di noi, di riappropriarsi delle proprie manie e dei propri rituali. Per quanto riguarda il prosieguo della stagione, la mia personale opinione invece è diametralmente opposta alla direzione in cui sta andando il gran consiglio del pallone. Ragionando in maniera molto semplicistica, senza tenere conto delle varie spinte economiche e delle pressioni legate alla quantità di soldi spostata dal calcio, credo che l'unica soluzione praticabile sarebbe stata quella diAvrei cercato dile società chiamate in causa, magari aumentando il numero di partecipanti alla prossima Serie A, senza per questo penalizzare necessariamente qualcuno. Anche perchè inevitabilmente i secondi in classifica, i quinti, gli ottavi e i diciottesimi vivranno per anni come un'ingiustizia la ripresa forzata del campionato e gli esiti prodotti. Piuttosto sarei ripartito l'anno prossimo, ex novo, con un altro calcio e un'altra Serie A, persino a 22 squadre.Il calcio, inteso come prestazione sportiva, probabilmente non ne risentirà, i professionisti in quanto tali offriranno un livello pressoché uguale a quello proposto nella normalità. Ma, come dicevo prima, penso che per tutti ci sarebbe stato bisogno di certezze, e il calcio e lo stadio fanno ampiamnete parte dei rituali di cui riappropriarsi. Questa però è solo l'opinione di un tizio tappato in casa, che non riesce a vedere al di là del suo naso, e che ha un disperato bisogno di 4-4-2.