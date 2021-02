Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato alla Gazzetta del suo futuro: "Non ho mai avuto smanie di rinnovo. La tempistica? Non ci sono tempi precisi, ora mi sembra prematuro, la prima scadenza sono i 40-43 punti: arriviamoci e vediamo. A me piace allenare, non ho mai avuto smanie, non mi è mai importato nulla".