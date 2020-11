Il week end di Claudiosi è concluso con un volo che ha portato il mister dellada Cagliari a Roma, città dove il tecnico torna ogni volta che ha qualche giorno di tempo. L’allenatore doriano ha preso l’aereo accompagnato anche da qualche rimpianto per la sconfitta di Cagliari: “. Colpa di un tiro in allenamento. E forse pure del Covid che ha avuto poche settimane fa…” ha detto a Il Secolo XIX. Sullo stesso volo era presente anche Di Francesco: “. Il nostro è un mestiere che ti dà anche bastonate pesantissime ma la cosa più importante è sempre far tesoro di tutto ciò che succede e utilizzarlo per crescere. Lui alla Samp non ha fatto bene ma avete visto oggi? Il famoso 4-3-3 su cui sembrava inchiodato l'ha modificato con Joao Pedro trequartista e anche per questo ci ha battuto. Da ragazzo intelligente ha fatto tesoro e noi ne paghiamo le conseguenze”.Poche file più in là era seduto pure l’arbitro del match Ayroldi, con cui Ranieri aveva avuto un battibecco: “Sì, ho visto che c'è l'arbitro, ci siamo salutati prima.Peccato ma la squadra non ha fatto male, stiamo crescendo e questa sosta ci servirà, con Baldé avremmo potuto essere più aggressivi nel finale come nel derby,Ha avuto pure il Covid, quindi non poteva essere al top. È un discorso che vale per tutti in questa fase e va considerato: questo virus dobbiamo essere bravi a gestirlo e tenerlo a bada anche sugli infortuni. Io, per esempio, questo è il primo volo che prendo: con mia moglie per precauzione cerchiamo di viaggiare di più in auto, è più sicuro. Ora comunque concentriamoci sulla ripresa e ripartiamo dalle cose buone che stiamo facendo” conclude l’allenatore.