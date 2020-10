Considerando il ruolo dei nuovi innesti di mercato in casa Sampdoria, non è difficile pensare ad un possibile cambio di modulo per mister Ranieri. Il tecnico blucerchiato vaglia varie soluzioni, una sicuramente suggestiva ad esempio potrebbe essere il 4-3-3, da alternare al consueto 4-4-2. Per l'allenatore doriano si aprirebbe un interessante scenario, ossia come allestire la mediana.



In regia il dubbio sarebbe tra Ekdal e Adrien Silva. Il primo è una certezza, ma secondo Sampnews24.com schierare il portoghese al centro come play, dove ha già giocato con Sporting e Monaco, consentirebbe a Ekdal di ritornare mezz'ala, in un ruolo a lui congeniale. A quel punto la terza maglia potrebbe toccare a Thorsby o a Damsgaard, con Keita e Candreva esterni offensivi.