Intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine del pareggio contro la Roma, il neo-tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha dichiarato: "I ragazzi hanno lavorato bene contro la Roma, una grandissima squadra. Non ci interessava il loro possesso palla, ma il non prendere gol. Siamo stati bravi a portarli sull'esterno, potevamo ripartire meglio ma come prima partita ci può stare. Devo ancora conoscere bene tutti. Se sono commosso? Non credo, forse mi sto rincoglionendo (ride, ndr)".



SU BERTOLACCI - "Gli ho detto di giocare finchè ce l'avrebbe fatta, poi l'avrei sostituito. C'era anche Ekdal, ma era stanco dalla nazionale. Bertolacci e Vieira hanno funzionato".



SULL'AMBIENTE - "Ne ho passate tante, per me è il campo l'importante, dobbiamo pensare solo a fare il nostro. Mi farebbe piacere che l'ambiente fosse coeso, ma dobbiamo estraniarci".