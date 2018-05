La difesa della Sampdoria cambia pelle. I sessanta gol subiti nella scorsa stagione hanno lasciato il segno su Marco Giampaolo, che si appresta a varare una retroguardia tutta nuova. Molto probabilmente cambierà il portiere: Viviano è diretto allo Sporting Lisbona, anche se all'estremo difensore di Fiesole piacerebbe rimanere alla Samp. Per il momento però l'offerta a Corte Lambruschini da 3 milioni non è ancora arrivata. I biancoverdi potrebbero proporre all'ex Arsenal un quadriennale, di cui però non si conoscono le cifre. Viviano piace anche a Bologna, Parma, Torino, e potrebbe tornare d'attualità pure la pista Fiorentina.



Grossi cambiamenti anche per quanto riguarda i due centrali. Silvestre lascerà Genova dopo 4 anni. Giampaolo lo stima, ma è probabile che il giocatore non accetti il ruolo di riserva che gli si prospetta per il futuro. Inoltre il tecnico doriano gradirebbe un giocatore più abile a impostare. Secondo Il Secolo XIX la Samp potrebbe proporre al giocatore la rescissione contrattuale, anche perchè Silvestre guadagna circa 1 milione a stagione. Nei prossimi giorni il suo agente arriverà a Genova per discutere delle varie opzioni, la sensazione è che il centrale argentino possa accettare di interrompere anticipatamente il suo rapporto con i blucerchiati (a fronte di una piccola buonuscita) per essere libero di cercarsi una squadra in cui disputare da protagonista gli ultimi campionati della sua carriera. Ferrari invece gode dell'approvazione di Giampaolo. Potrebbe rimanere, se il Sassuolo accetterà di concedere a Ferrero uno sconto sui 13 milioni previsti per il suo riscatto. L'unico certo di uno spazio da protagonista in questo momento è il giovane Andersen, coccolato da Giampaolo nell'arco della stagione e lanciato nel finale di campionato.



Per quanto riguarda le fasce, Bereszynski è certo di un ruolo da titolare, ma occhio la mercato: il terzino piace a molte big, e la Samp potrebbe farsi ingolosire da una plusvalenza semplice, utile per monetizzare tenendo conto del fatto che le trattative per Torreira e Praet molto probabilmente si trascineranno sul lungo periodo. Sala, Murru e Regini invece sono in discussione. I primi due oltretutto secondo l'edizione genovese de La Repubblica potrebbero avere un po' di mercato .Per Sala ci sono Udinese e Chievo, mentre il Sassuolo e il Parma starebbero osservando Murru.