In questo biennio drammatico per la Sampdoria, l'unico elemento in grado di conquistare i tifosi e guadagnarsi un posto nella storia del club blucerchiato è stato senza ombra di dubbio Emil Audero. Il portiere doriano, titolare ormai da anni a Genova, nello scorso campionato con la sua paratona al 96' nel derby, ha ottenuto l'immortalità sportiva. Nell'ultima sessione di mercato poi, dopo una prima parte di stagione giocata ad alti livelli, ha ulteriormente rafforzato l'affetto che lo lega alla Sud, se mai ce ne fosse stato bisogno.



Dopo il gong della finestra di trasferimenti infatti è emerso un retroscena che ha fatto innamorare i tifosi della Samp: Audero, richiesto dal Nottingham Forrest, ha detto 'no' alla Premier League e a uno stipendio sicuramente molto più ricco e garantito rispetto a quello attuale, per non abbandonare la Samp nel momento di difficoltà. Un gesto che i tifosi blucerchiati hanno apprezzato molto. A maggior ragione adesso che sono trapelate le cifre dell'affare.



Il Nottingham aveva infatti formulato una proposta da complessivi 10 milioni di euro per il calciatore. L'operazione sarebbe stata imbastita sul prestito oneroso a 1 milione, con obbligo di riscatto fissato a 9 milioni in caso di permanenza in Premier (obiettivo facilmente raggiungibile, considerando che il Nottingham è a 21 punti in tredicesima posizione). Non è finita qua: nel contratto erano presenti anche tre bonus da 800mila euro ciascuno per Audero, facilmente raggiungibili dal numero uno doriano, che però non è stato tentato dai soldi e non ha abbandonato la squadra nelle difficoltà.